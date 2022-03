Loslaten regels en carnaval jagen besmettingscijfers in Zeeland omhoog

column elodie kint Het ging niet om Mattie en Wietze, maar om de symboliek

Terwijl de hele wereld in de fik lijkt te staan, maakten mensen op sociale media zich de afgelopen dagen druk om de verzoening van Mattie en Wietze. Het voormalige dj-duo dat jaren geleden met ruzie uit elkaar is gegaan, maakte maandagochtend samen een radioprogramma om geld op te halen voor Giro555. Mensen vonden het walgelijk. Om van te kotsen. ‘How can I make this about me’, was een reactie die ik zelfs meer dan eens voorbij zag komen. Twee ego’s bij elkaar en wij mochten daar naar kijken. Dat was zo’n beetje de tendens. En ik kon het haast niet meer oneens zijn met de ‘reaguurders’.

7:00