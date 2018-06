Los kaartje fietsvoetveer wordt 1,50 euro duurder

Vijf Zeeuwse strandpa­vil­joens in race om titel Beste van Nederland

14:03 VLISSINGEN - Vijf Zeeuwse strandpaviljoens zijn in de race om te worden verkozen tot beste strandpaviljoen van Nederland. Het zijn Moio Beach in Cadzand, De Dam in Vrouwenpolder, Lekker in Vrouwenpolder, Perry's in Renesse en Pier 7 in Vlissingen.