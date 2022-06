Lopen om af te vallen of je lekkerder te voelen: Zeeland in Beweging is een mooi begin

met Poll Waarom de CZAV de laadpalen­ko­ning van Zeeland is: ‘Ook in kleine dorpen bouwen wij laadpunten. Niemand doet het, wij wel.’

Wie elektrisch rijdt of dat wil gaan doen, moet zijn hoed afnemen voor de CZAV. De landbouwcoöperatie is de enige die in het dunbevolkte Zeeland een groot netwerk van laadpalen bouwt. ,,Dit jaar zetten we 300 tot 400 palen. Dat is het dubbele van wat we de afgelopen jaren hebben geïnstalleerd.”

7 juni