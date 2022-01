Loonconflict Westerschelde Ferry voorbij, werknemers accepteren voorstel directie

dag huis! ‘Heerlijke herinnerin­gen in het huis met de 9 kamers in Tholen’

In dit herenhuis midden in Tholen-stad had Henk Nieuwenhuis de allereerste praktijk voor ‘heilgymnastiek en massage’ van het eiland Tholen. Zo noemde men in 1970 een fysiotherapiepraktijk toen hij samen met zijn vrouw Nellie het huis kocht. Zij werkte volop mee in de praktijk en verzorgde onder meer de administratie. Hun dochter Merel en zoon David groeiden op in het ruime huis. Ze logeren nog graag met hun kinderen in het huis waar ze zeer goede herinneringen aan koesteren. Henk overleed 1,5 jaar geleden en Nellie Nieuwenhuis zet het huis nu te koop. ,,Het is tijd voor een volgende stap.”

