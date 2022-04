Loods afgebrand bij Eindewege

Meerdere bestuur­ders betrapt op rijden onder invloed

Bij controles op Zuid-Beveland betrapte de politie drie bestuurders op het rijden onder invloed. Twee personen moesten hun rijbewijs inleveren. De eerste automobilist werd gecontroleerd op de Kaaistraat in Yerseke. Deze persoon had 3,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed zitten voor een ‘ervaren’ bestuurder. De automobilist heeft een boete gekregen en het rijbewijs is per direct ingenomen. De tweede bestuurder werd staande gehouden bij Kruiningen. Het ging om een beginnend bestuurder die ruim 6,5 keer de toegestane hoeveelheid op had. Deze rijder kreeg eveneens een boete en ook zijn rijbewijs werd ingenomen. Tot slot werd er ook nog een beginnende bestuurder betrapt in Kapelle. Die had 2,3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. De persoon kreeg een boete maar mocht zijn rijbewijs houden.

17 april