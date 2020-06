Lonink ziet nieuwe uitdagingen voor Zeeland rond versoepelingen in combinatie met toerisme

In een reactie zei hij: ,,Dat er meer mag, zorgt voor nieuwe uitdagingen. Zeker in Zeeland waar we als kustprovincie toch al drukte verwachten de komende maanden. Want hoe zorgen we dat in deze situatie op een veilige manier weer grotere bijeenkomsten en evenementen plaats kunnen vinden? Dat is allereerst een opgave voor organisatoren en bezoekers zelf. Maar het vraagt ook zorgvuldige voorbereiding en extra inzet van onder andere gemeenten en politie. Nu duidelijk is wat toegestaan wordt, gaan we daarmee aan de slag. We maken zo snel mogelijk Zeeuwse afspraken over wat wel en niet mogelijk is. Op basis hiervan gaan gemeenten in gesprek met de organisatoren.”