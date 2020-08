Lonink: Bij quarantaineplicht horen ook middelen om te handhaven

Petitie gestart tegen kap van 23 oude linden rondom Oude Haven in Zierikzee

16:51 ZIERIKZEE - Mooie bomen kappen terwijl zelfs de aannemer heeft gezegd dat dat niet per se hoeft? Dat kan er niet in bij Pauline de Gijt. De Zierikzeese is een petitie gestart tegen de kap van 23 linden rondom de Oude Haven. Die is al veelvuldig ondertekend.