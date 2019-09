Longlist voor Zeeuwse Boekenprijs onthuld

Reportage - video De Kustschool in Cadzand doet het hélemaal anders

18:30 CADZAND - Vier basisscholen in een krimpgebied zijn nu één spraakmakende nieuwe school voor kinderen van nul tot twaalf jaar. De Kustschool in Cadzand heeft een manier van lesgeven die nieuw is in Zeeland en wil daarnaast flexibele schoolvakanties aanbieden. ,,We hebben risico's omgezet in een kans.”