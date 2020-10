Lokale lasten 2021: (bijna) iedereen in Zeeland gaat meer betalen

Zeeland rustig in tweede coronagolf

20 oktober MIDDELBURG - Hoe staan we ervoor, een week nadat de gedeeltelijke lockdown inging in Zeeland? Vergeleken met de rest van het land en onze zuiderburen mogen we nog niet mopperen wat betreft het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar Zeeland moet wel in de pas lopen met de landelijke maatregelen. Leuk is anders. Toch lijken de meeste mensen zich te schikken naar de regels van het al niet meer zo heel nieuwe normaal.