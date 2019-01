Lokale ijsmeesters hopen op een mooie schaatsbaan, maar of die er komt...

Leven zonder afval is mogelijk

17:16 WOLPHAARTSDIJK - Een leven zonder afval. In een wereld waarin bijna alles is verpakt, zelfs de biologische komkommer, lijkt het bijna onmogelijk. Toch zijn in Nederland duizenden mensen die leven volgens het Zero Waste principe. De Bredase Elisah Pals vertelt zaterdagochtend bij Fair & Fabulous in Wolphaartsdijk hoe je dat doet.