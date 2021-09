Loïs uit Vlissingen wil architect worden: ‘Tijdens het barbecueën heb ik een hele plattegrond van een huis getekend’

Koken bij Watersnood­mu­se­um, als voorberei­ding op het einde van de wereld

31 augustus OUWERKERK - Een ‘kookworkshop’ op het Zeeland Nazomerfestival? Het lijkt een vreemde eend in de bijt. Maar er is animo genoeg. De reeks kooklessen van Sien Vanmaele bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk was in korte tijd vrijwel compleet uitverkocht.