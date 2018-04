Logistiek komt straks veel handen te kort

Dat blijkt uit Zeeuwse cijfers van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Momenteel werken er 5580 Zeeuwen in de transport en logistiek. Daarvan zitten er ruim 3000 in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Vacatures zijn nu al lastig in te vullen, maar dat wordt de komende jaren alleen maar moeilijker. Vanaf 2023 stijgt de vraag naar personeel fors. In 2026 zijn er ruim 250 vacatures waarvoor geen kandidaten zijn.

Niet voor niets voert het Sectorinstituut momenteel campagnes om nieuwe vrachtwagenchauffeurs te werven. Ook logistieke bedrijven in de havens hebben nu al grote moeite om vacatures in te vullen. Daarom halen ze continu middelbare scholieren in huis om ze te interesseren voor een toekomst in de logistiek. Soms worden ook buitenlandse krachten ingevlogen.

Havens

Dat het aantal vacatures de komende jaren groeit, is vooral te danken aan de ronkende economie. De overslag in de havens bijvoorbeeld is in 2017 met 7 procent toegenomen. Een andere katalysator is de fusie van het Zeeuwse havenbedrijf met Gent tot het nieuw North Sea Port, die tot meer bedrijvigheid en banen zal leiden, luidt de verwachting. Ook nieuwe infrastructuur zoals de bouw van de tweede zeesluis in Terneuzen en de voltooiing van de verbeterde vaarroute naar Parijs (Het Seine-Schelde-project) zullen Zeeland als logistieke draaischijf opstuwen.

Vacatures

De krappe arbeidsmarkt is echter een remmende factor. De werkloosheid is met 3,4 procent erg laag. Het aantal WW'ers lag in januari 20 procent lager dan een jaar terug. Door de economische groei is er steeds meer personeel nodig, maar vacatures zijn steeds lastiger in te vullen. Vergrijzing en ontgroening (wegtrekkende jongeren) leiden de komende vijf jaar tot een tekort van 6000 arbeidskrachten. Zo'n 6000 tot 7000 vacatures staan momenteel al open. De meeste nieuwe banen ontstaan in de sector zorg & welzijn, de zakelijke dienstverlening, de bouw en het transport. Die sectoren vechten om de schoolverlaters.