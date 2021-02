Loflied op vaccinatie van Zeeuwse band Copycat gaat viral

Het motto van het liedje Vaccination : tijd voor wat luchtigheid in gespannen tijden. Toch is het niet alleen maar grappig en origineel. Bedenker van het nummer is de Brabantse dokter David van Eerd. Een arts die vorig jaar werkte bij Emergis in Kloetinge en tegenwoordig in de ziekenhuizen van Roosendaal en Bergen op Zoom. Zijn boodschap: Laat je vaccineren tegen het coronavirus!

Tijdens zijn werk had de arts steeds het catchy liedje Fascination in zijn hoofd, alleen hoorde hij er een ander refrein bij. In één avond werkte hij een alternatieve tekst uit met onder meer de zin: ‘It wil help save the nation’. Hij liet de coverband Copycat het nummer inspelen en filmmaker Xander Koppelmans maakte er een passende videoclip bij, met David zelf in de hoofdrol. Het resultaat is een clip waarin een vijftal artsen dansend in het ziekenhuis oproepen tot vaccineren.