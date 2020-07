Lodewijk van den Berg luidt corona-noodklok vanuit Verenigde Staten: ‘Wellicht straks 200.000 doden’

You’ve got mail. Hij komt uit de lucht vallen, maar is niet minder gemeend. ‘Ik heb de drang om een verslag te geven van het dagelijks leven onder het Trump-regime, want ik heb het idee dat in Nederland vooral wordt gekeken naar het politieke gedoe in Washington DC’, schrijft Lodewijk van den Berg.

Onlangs blies hij 88 kaarsjes uit, maar hoewel de snelheid van het leven wat is gedaald, is de geboren Zeeuws-Vlaming nog messcherp. De wetenschapper, oud-astronaut en naamgever van het Lodewijk College in Terneuzen woont al decennialang in Amerika. Het land is met meer dan 130.000 doden het zwaarst getroffen van allemaal. Zelfs nummer twee op de lijst Brazilië kreeg met minder dan de helft te maken.

Geen lockdown

Van den Berg: ‘Het leven is hier momenteel een geweldige troep. Er is geen centrale leiding om de spreiding van het virus te beperken, want dat is aan de staten overgelaten. President Trump erkent nog steeds niet dat er een probleem is. Resultaat is dat in veel staten het leven weinig of geen beperkingen heeft, vooral in staten waar de gouverneur een vriendje van Trump is. De situatie is vergelijkbaar met de huidige levenswijze in Zweden. Het gevolg is dat het aantal doden toeneemt zodat het verwachte totaal tegen het eind van de zomer rond de 200.000 zal zijn.”

Volledig scherm Lodewijk van den Berg met Zeeuwse vlag in de Challenger (april 1985). © Privéfoto

Geen ziektekostenverzekering

‘Ondertussen zijn door de economische teruggang veel werknemers ontslagen, met het gevolg dat ongeveer 40 miljoen mensen werkloos zijn. Bij veel van hen was de ziektekostenverzekering gekoppeld aan hun baan. Zonder die verzekering wachten veel mensen zolang mogelijk om naar een ziekenhuis te gaan, want dat is hier erg duur. Dan zijn ze dus al erg ziek - en hebben wellicht anderen besmet - voor ze goede behandeling krijgen. Dikwijls is het dan te laat.’

Quote Thuis blijven, niet reizen, afstand houden, niet naar het strand gaan, niet in een restaurant gaan zitten om te eten maar afhalen en alleen naar de winkel als het nodig is. Voor zover we weten zijn we nog niet besmet Lodewijk van den Berg

‘Vanwege het warme weer komen veel mensen die met pensioen zijn naar Florida, waar wij wonen. Als ze echt oud worden, komen ze terecht in verzorgingshuizen of verpleeghuizen waar het virus makkelijk wordt verspreid. Ook wordt corona binnengebracht door het personeel dat buiten de instelling met losse regels te maken heeft.’

Thuisblijven

Van den Berg zegt ondertussen zelf veel strengere regels in acht te nemen om deze onzekere tijd door te komen. ‘We kijken veel meer naar de regels voor persoonlijk gedrag die in Europa worden gebruikt. Dus: voornamelijk thuis blijven, niet reizen, afstand houden, niet naar het strand gaan, niet in een restaurant gaan zitten om te eten maar afhalen en alleen naar de winkel als het nodig is. Voor zover we weten zijn we nog niet besmet, of we hebben het al doorstaan.’