Locomotief ramt vrachtwagen op overweg in Waaslandhaven

Dierenver­ha­len in het Zeeuws: de mier schopt tegen een kluute en de eekhoorn dabbert nae de kant

HEINKENSZAND - Of het goed is dat het gesprek in het Zeeuws plaatsvindt, vragen Corry Verburg en Jopie Minnaard aan de verslaggever. ,,Ja? Fijn! Dat praat een stuk gemakkelijker.”

11 mei