Lockdowns maken Zeeland koploper wat betreft stijging WW-uitkeringen

PvdA in Tweede Kamer bezorgd over Zeeuwse plannen ’s Heeren Loo

20 januari MIDDELBURG - De PvdA in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) over de situatie bij ’s Heeren Loo in Zeeland. De instelling, die in 2019 Arduin overnam, wil af van het kleinschalig wonen en de huisvesting van cliënten centraliseren op een aantal locaties.