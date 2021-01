Lockdown 2.0: net iets relaxter dan die eerste

video - pollOOST-SOUBURG - De scholen zijn begonnen aan lockdown 2.0. Een iets verfijndere versie van de plotse schoolsluiting 1.0 in het voorjaar. De examenklassen in het voortgezet onderwijs krijgen nog wel les in school, net als de leerlingen die praktijkonderricht krijgen. En hoewel de plotselinge abrupte sluiting voor het basisonderwijs opnieuw als een verrassing kwam voor leraren, leerlingen en hun ouders, zijn ook zij er nu beter op voorbereid.

Chromebooks voor Jaycen en Jailey

Volledig scherm Francois Koole geeft Jailey (rechts) en Jaycen 7 van der Pluijm hun chromebook, moeder Mireille kijkt toe. © Dirk-Jan Gjeltema

Voor Jailey (11 jaar) en haar broertje Jaycen (7) van der Pluijm uit Oost-Souburg begint de eerste dag op school na de kerstvakantie anders dan anders. Met moeder Mireille halen ze in de gymzaal van de De Burcht-Rietheim hun chromebooks op. Net als als meeste andere van de bijna 30.000 basisscholieren in Zeeland volgen ze de komende weken lessen thuis op de computer, net als in het voorjaar.

Werner Braspenning is intern begeleider op de Souburgse basisschool. De chromebooks zijn voor de klassen 4 tot en met 8, legt hij uit. Op deze laptop vinden de leerlingen hun hele weekplanning met daarin per dag beschreven wat van hen verwacht wordt. De leraren zijn één uur per dag online beschikbaar om uitleg te geven. Voor de allerjongsten in groep 1 en 2 zijn er een bingokaarten met activiteiten die ze thuis kunnen doen. Voor de leerlingen van groep 3 is er geen chromebook. Deze kinderen krijgen op papier opdrachten. Voor de jongste drie groepen zijn er online kringgesprekken of voorleesuurtjes. Volgens Braspenning is het weer ‘kneiterhard’ werken geblazen voor alle leerkrachten. ,,We hebben geleerd van de eerste schoolsluiting. Dit voorjaar, tijdens de eerste lockdown, gingen leerkrachten 's avonds door met het begeleiden van leerlingen. Dat werd echt te veel. We beperken het nu tot onder schooltijd.”

Marsha ook thuis weer juf

Volledig scherm Thuis leren bij de familie Boeije, van links naar rechts Ruud, Marcha, Fien en Gijs © Camile Schelstraete

Marsha Boeije uit Terneuzen werkt zelf twee dagen per week in het basisonderwijs. De sluiting van de basisscholen, een paar dagen voor de kerstvakantie, verraste haar toch wel. ,,Je zag aankomen dat er iets met het voortgezet onderwijs zou gebeuren. Maar dat zo ineens ook de basisscholen dicht gingen had ik niet verwacht.”

Voor Marsha betekent de sluiting van de scholen dat ze zelf voor haar klas online lessen moet voorbereiden. Dat heeft ze vorige week kunnen doen. Maar daarnaast is ze ook weer juf voor haar eigen kinderen. Gijs (bijna 7) en Ruud (pas 5 geworden) volgen weer thuis les. En dan is er ook nog de tweejarige Fien. Marsha werkt zelf op vrijdag op haar basisschool om de noodopvang te verzorgen. Haar man Jan-Niek heeft ook een cruciale functie en kan die dag niet thuis werken. Daardoor gaan haar eigen kinderen op vrijdag naar de noodopvang op hun eigen school. Dat is overigens een andere school dan waar Marsha voor de klas staat.

Al met al weer een heel geregel, maar Marsha ervaart minder stress dan in het voorjaar, toen alles rond thuisonderwijs nieuw was. ,,We zijn er nu wat rustiger onder dan tijdens de eerste lockdown. We houden thuis zoveel mogelijk de schoolstructuur aan. Om kwart voor negen staat iedereen klaar om met school te starten. En we houden op vaste tijden pauzes, we doen spelletjes of gaan even naar buiten. Toen de school in het voorjaar dicht ging probeerden we alles zo veel mogelijk te blijven doen. Nu durf ik het een beetje los te laten. We doen wat we kunnen.”

Jorgos is blij dat hij wél naar school kan

Volledig scherm Jorgos Spahi in een verder zo goed als leeg schoolgebouw. © Marieke Mandemaker

En of hij blij is dat de eindexamenklassen wél les op school kunnen volgen. ,,Héél erg blij zelfs”, zegt de 17-jarige Jorgos Spahiu uit Zierikzee. Hij zit in vijfde klas havo van Pontes Pieter Zeeman in zijn woonplaats. Het thuis lessen volgen beviel hem dit voorjaar slecht. ,,Je wordt 's morgens wakker, je drinkt een kop koffie, je gaat achter je beeldscherm zitten, je eet wat, maar je komt nergens, je ziet niemand. Je zit alleen maar de hele dag thuis.”

Na dik twee maanden eindigde begin juni de eerste periode van thuislessen. Gelukkig voor hem en de andere eindexamenkandidaten is er geen tweede tijdvak van lessen achter laptop thuis gekomen. Jorgos vindt het vooral ‘lekker dat je elkaar kan blijven zien’. Maar los van het sociale aspect, steekt hij meer op van lessen in de klas dan online thuis. ,,Je bent toch veel minder afgeleid in de klas. Lessen duren ook langer op school dan online. In de klas 40 minuten, online was het 30 minuten.” Het zijn niet alleen meer minuten, tijdens een les in de klas steek je gewoon meer op, is Jorgos’ ervaring.

In het schoolgebouw is het heerlijk rustig nu alleen de hoogste klassen nog ‘live’ les krijgen. ,,Dat is ook wel fijn. We hebben alle ruimte. En je hoeft in de pauze ook niet te zoeken naar een vrije stoel als je bij je maten wil gaan zitten. Dat is wel een voordeel. Maar ja, ik mis ook wel de drukte, de gezelligheid. Zo heeft elk voordeel ook weer zijn nadeel.”