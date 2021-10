Lobbyen, lunchen, borrelen en dineren voor de Zeeuwse zaak

de boer op | video Boerendoch­ters Hendrien, Willemijn en Nathalie staan klaar om het bedrijf over te nemen

SCHOONDIJKE - Als Hendrien op de tractor aan het ploegen is, dan wil een passant nog wel eens vragen of de jongens op zijn. Hetzelfde met Willemijn in de stal. Of Nathalie op de vorkheftruck. Jong, in overalls en laarzen en met een uitnodigende lach, inmiddels zijn de dochters Dekker een begrip voor Schoondijke en omgeving. Maar, weten de dames, het is soms nog altijd even wennen als ze vlotjes een kiepkar met aardappelen achteruit bij de losbak parkeren. Dat zo’n meisje dat kan!

10:00