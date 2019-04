Lobbyclub Nucleair Nederland wil kerncentrale Borssele langer openhouden

BORSSELE - De Nederlandse kernenergie-industrie wil de kerncentrale in Borssele langer openhouden dan de geplande sluitingsdatum in 2033. Nucleair Nederland, een lobbyclub van onder meer de EPZ en Covra, doet dat voorstel vandaag in de Tweede Kamer.

Dat schrijft de Volkskrant. De kernlobby wil Borssele langer in bedrijf houden, om tijd te winnen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Die zouden 20 procent van de Nederlandse stroomproductie moeten leveren.

De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over de toekomst van de elektriciteitsvoorziening. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff suggereerde vorig jaar al dat er nieuwe kerncentrales nodig zijn om de klimaatdoelen in Nederland te halen. De VVD en de PVV in Zeeland zien graag een tweede kerncentrale komen in Zeeland, en ook Forum voor Democratie pleit voor kerncentrales.

Convenant

In 1994 besloot het toenmalige kabinet van PvdA, VVD, en D66 dat de kerncentrale in Borssele in 2003 zou sluiten. Later werd de levensduur verlengd en in 2006 werd in een convenant tussen het Rijk en de kerncentrale afgesproken dat de centrale uiterlijk eind 2033 dicht zou moeten.