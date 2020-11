Lobby voor tolvrije Westerscheldetunnel wil nog niet echt vlotten

Het venijn zat in de staart van een uren- en urenlange Statenvergadering in juli. Bijna unaniem werd een voorstel aangenomen om in Den Haag te lobbyen voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Alleen Partij Pro Zeeland, een afsplitsing van Forum voor Democratie, stemde tegen. Niet omdat de partij tegen een tolvrije tunnel is. Integendeel. Maar de motie werd gezien als symboolpolitiek. Zo hard was er tot dan toe immers niet gelobbyd in Den Haag. En hadden de partijgenoten van CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren een week eerder in de Tweede Kamer niet tégen het voorstel gestemd om het tolvrij maken van de tunnel op te nemen in het compensatiepakket voor de marinierskazerne? Nou dan.