LIVE Was Kapellenaar joviale vluchteling of brute beul? Vandaag staat Al K. voor de rechter

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Kapelle werd opgeschrikt door de aanhouding van Ahmad Al K., een Syrische terreurverdachte die in Zeeland onder de radar was verdwenen. Vandaag verschijnt de Syriër voor de rechtbank in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in zijn geboorteland.

Politie en justitie hebben veel uit de kast getrokken tijdens het onderzoek, zo bleek vanochtend in de rechtbank. Er is gebruikgemaakt van telefoontaps en undercoveragenten. Ook is er in Syrië iemand gehoord via whatsapp.

Tijdens de zitting zal ook schokkend videomateriaal worden vertoond. Daarbij doelt de rechter op de twee video’s die er zijn van de executie van een gevangen genomen Syrische militair.

Volg de zaak via onze verslaggever Cyril Rosman:

Jihadistische terreurorganisatie

Al K. , in eigen land bekend als Abu Khuder, zou tussen 1 juni 2012 en 31 oktober 2013 deel hebben genomen aan een jihadistische terreurorganisatie. Hij zou zelfs de leider, oprichter en/of bestuurder zijn geweest en bevelen hebben gegeven tot executies.

Voor Kapelle kwam de arrestatie in mei 2019 van Al K. als een verrassing. Hij ging er als joviale vluchteling op in de lokale gemeenschap, was actief bij de plaatselijke voetbalclub en bezocht er de kerk. Samen met zijn vrouw en zeven kinderen leidde hij een normaal leven.

Maar ‘Abu Khuder’ is geen kleine jongen. Uit een interview met de Engelse krant The Guardian uit 2012 blijkt dat het ‘een van de meest meedogenloze mannen in de Deir el-Zour- provincie’ is, een beul. Khuder en zijn mannen vechten dan nog voor Al-Qaida, zo blijkt uit het verhaal. Ze noemen zichzelf de ghuraba’a, of ‘vreemden’, naar een beroemd jihadi-gedicht van Osama bin Laden. De groep is een van de jihadistische organisaties die voet aan de grond krijgen in het oosten van het land.

De Syriër zelf ontkent zijn oorlogsmisdaden, maar het Openbaar Ministerie zegt dat niets in het dossier zijn lezing ondersteunt, zo bleek tijdens een eerdere zitting op de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. ,,Sterker nog, zijn lezing wordt eerder tegengesproken”, stelde het OM. Zo is er bijvoorbeeld een video van de executie, waar Al K. in te zien is. Op de beelden is te zien hoe de buiten gevecht gestelde militair met ontbloot bovenlijf naar de oever van de Eufraat wordt geleid en doodgeschoten.

Tapgesprek

In een tapgesprek zegt Al K. dat ie weer weg wil uit Nederland. ,,Alles is hier vreemd voor ons en wij zijn vreemd voor jullie. We zochten veiligheid. Maar werden in Kapelle gepest door de buren, die gooiden bier en koffie naar ons. Zijn bedreigd met wapens.”

Vandaag is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De uitspraak kan nog weken op zich laten wachten.