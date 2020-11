LIVE | Verdachten zedenzaak Waterlandkerkje vandaag voor de rechter

Oplichter loopt in Goes tegen de lamp bij ophalen bankpas

12 november GOES - De politie heeft gisteravond op de Oostsingel in Goes een 22-jarige Rotterdammer aangehouden die via internet een oudere vrouw wilde bestelen. De man werd in de kraag gevat toen hij de bankpas van de vrouw wilde ophalen; de pincode had hij haar al eerder ontfutseld.