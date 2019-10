Live: verdachte Vlissinger ontkent alle verkrachtingen

Ernst en Bobbie vieren 20 jaar succes ook in Goes

10:00 Met Geklungel in de Jungle vieren Ernst en Bobbie hun 20-jarig succes als duo in het kinderamusement. ‘Ernst, Bobbie en de rest’ geldt al ruim twee decennia als begrip in Nederland. Zondagmiddag zetten zij met hun familieshow De Mythe in Goes in beweging.