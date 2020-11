Live: Verdachte van dodelijk ongeval in Vlissingen voor de rechter

Emmie leefde in en rond de winkel in Hulst: ‘Onze wereld was klein, maar heel erg fijn’

1 november HULST - Ook al is Emmie Volleman-Biesbroeck (58) al ruim 35 jaar weg uit haar ouderlijk huis in Hulst, nog steeds komt ze er regelmatig. Sterker nog, het is het huis waar ze in 1962 geboren is en waar moeder Adriana vandaag de dag nog steeds woont.