Live: Terneuzen loopt uit voor start van Scheldeprijs

Meeste klachten bij Ombudsman gaan over Sabewa

6:00 MIDDELBURG - De Zeeuwse Ombudsman had vorig jaar zijn handen vol aan belastingorganisatie Sabewa. Van de in totaal 203 klachten betroffen er 55 Sabewa. Het gros daarvan ging over de manier waarop Sabewa communiceert over kwijtschelding. Burgers klaagden vooral over de trage afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken en beroepschriften. Sommigen moesten zeven maanden op antwoord wachten.