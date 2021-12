LIVE - Oudejaarsdag in Zeeland: brandjes, knaltocht en veel oliebollen

VLISSINGEN - Op wat kleine brandjes her en der na lijkt de laats dag van 2021 in Zeeland vooralsnog rustig te verlopen. In dit blog houden we u op de hoogte van wat er zoal gebeurt.

De brandweer moest vanmiddag opnieuw in actie komen in Arnemuiden. De brandweer werd rond 13.50 uur gealarmeerd dat er een brandje zou zijn ontstaan op de Zuidwal in Arnemuiden. Ter plaatse bleek een metalen ton in de brand te zijn gestoken. Naast de brandweerlieden waren er ook veel agenten aanwezig op de Zuidwal. Zij hielden een oogje in het zeil zodat de brandweer veilig hun werk uit kon voeren tussen de menigte die op het brandje was afgekomen.

Suzan Meesters en Carola de Koning geven bij het Shell-tankstation aan de Serlippensstraat in Terneuzen zo hun eigen invulling aan ‘brandstof tanken’. Op tal van plaatsen in de regio worden bij tijdelijke kraampjes oliebollen verkocht of weggegeven.

De jaarlijkse Oliebollenloop in Hoek is ook dit jaar weer individueel gelopen. Maar ‘s middags een biertje buiten doen op het plein kan natuurlijk ook, zag PZC-fotografe Anne Hana.

In Yerseke ontbreekt ook dit jaar de traditionele Koenckelpotfanfare, maar toch klinkt er muziek vanuit het voormalige gemeentehuis:

In Vlissingen heeft iemand vanochtend een winkelwagentje met rommel in brand gestoken. De brandweer heeft het brandje geblust. Het karretje was neergezet op de hoek van de President Rooseveltlaan en de Rembrandtlaan. Rond 10.15 uur werd een brandweerploeg van de post Stromenweg in Middelburg ter plekke gestuurd om te blussen. De brandweer had de vlammen snel gedoofd en kon ook al snel weer terugkeren naar de kazerne.

In Arnemuiden werden aan de Singel een paar autobanden in brand gestoken.

Oudejaarsdag begon in de gemeente Reimerswaal al vroeg met een knaltocht op brommers zonder uitlaat. Goedemorgen! En ook in Bruinisse waren de vrijwilligers van voetbalvereniging Bruse Boys al vroeg uit de veren voor het bakken van liefst 3000 oliebollen.

Middelburg werd afgelopen nacht opnieuw opgeschrikt door een autobrand in de wijk Dauwendaele. Het is de derde keer in vijf dagen dat auto’s moedwillig in brand worden gestoken in de wijk.