LIVE: Officier: misbruikte kinderen in Zeeuwse zedenzaak werden verdoofd met drugs

Lodewijk College in 2028 op één nieuwe locatie, aan de Zeldenrust­laan

13 november TERNEUZEN - De kogel is door de kerk: het Lodewijk College, dat nu nog in twee gebouwen is gevestigd, krijgt in 2028 één nieuw schoolgebouw. De Zeldenrustlaan in het zuiden van Terneuzen is als beste locatie uit de bus gekomen voor de middelbare school.