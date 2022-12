LIVE | Niet eerder zo warm op oudejaarsdag, straatroof in Middelburg

JAARWISSELINGHet einde van 2022 staat alweer voor de deur. Traditiegetrouw wordt de jaarwisseling ook in Zeeland uitbundig gevierd. Overal in de provincie werden oliebollen ingeslagen en carbidkanonnen gereed gemaakt voor het grote feest. Nu het carbidschieten er bijna opzit, wordt er meer vuurwerk afgestoken. In dit liveblog volgen we alle ontwikkelingen in de provincie.