LIVE | Negentiende Kustmarathon gestart

Nieuw! De Oesterfri­kan­del

Het Oesterseizoen is afgelopen week begonnen en natuurlijk zijn de oesters ook dit jaar weer van een goede kwaliteit. Peter Oreel werkt bij de Oesterij in Yerseke. Hij werd al een aantal maal Nederlands Kampioen Oestersteken en weet veel over deze lekkernij. Hij bedacht onlangs een frikandel met oesters en die is niet te versmaden.

30 september