LIVE I Rechtszaak-Hrieps: advocaten en officier reageren

Rooien, planten, graven en nu bouwen; de familie Mohrmann knapt Hof Duinvliet bij Domburg op en wil ook het huis herbouwen

18 oktober DOMBURG - Al 25 jaar is de familie Mohrmann bezig om Hof Duinvliet aan de rand van Domburg in oude luister te herstellen. Stapje voor stapje slagen ze erin het eeuwenoude buiten te herstellen door vooral veel te rooien en te planten, te graven en op te hogen. Nu willen ze ook het oude huis dat daar ooit stond weer opbouwen. Bas Mohrmann: ,,We hopen dat we over ruim twee jaar hiermee de belangrijkste mijlpaal van deze historische restauratie kunnen realiseren.”