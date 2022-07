LIVE | Groot deel van Walcheren al uren zonder water, breuk in waterleiding gevonden bij Oost-Souburg

LIVEVLISSINGEN - Rond 09.00 uur meldde de Veiligheidsregio Zeeland dat de breuk in de leiding was gevonden bij Oost-Souburg. Door het lek komt er in grote delen van de gemeente Vlissingen en de omgeving van Nieuwdorp en Lewedorp sinds vannacht nauwelijks of geen water uit de kraan. Ook in deel deel van Middelburg en in Koudekerke is de waterdruk minder.