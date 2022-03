LIVE | Gemeenten maken zich op voor uitslagenavond en stemmers parkeren vandaag gratis in Veere

Geen wasmachine, maar wel een tv dankzij de duiven­sport

WESTKAPELLE - Een wasmachine kopen? Dat was niet nodig, zo zei Piet Hengst (76) vele jaren geleden toen de Westkapellenaar trouwde met zijn Nellie. Want hij was er rotsvast van overtuigd dat hij zo’n machine wel binnen de kortste keren zou winnen met zijn postduiven. Nu, jaren later, bekent hij dat het nooit gelukt is. ,,Maar wel een televisie en een hele mooie fiets.”

