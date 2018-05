LIVE: Code oranje over Zeeland

VIDEO Dit is de hoogste trap van Zeeland: 115 treden omhoog, 129 naar beneden

18:39 VALKENISSE - Wie op de camping in Valkenisse staat en snel naar strand wil, moet over flink wat doorzettingsvermogen beschikken. Verscholen tussen de bomen ligt de zwaarste duinovergang van Zeeland: 115 treden omhoog, 129 naar beneden en je bent op het strand. Ter vergelijking, de Lange Jan in Middelburg telt 208 treden.