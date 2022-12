LIVE | Carbidschieten zit erop en de brandweer maakt zich klaar voor de jaarwisseling

eens een zeeuw Roy Beenhakker vertrok naar Nieuw-Zee­land: ‘Toen ik hier voor het eerst kwam, voelde het als thuiskomen’

Zodra Roy Beenhakker de telefoon opneemt, hoor je waar hij is opgegroeid. In het plat Zeeuws vertelt hij over zijn jeugd in Nisse en zijn huidige leven in Nieuw-Zeeland.

29 december