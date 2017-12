Liter frituurvet kost waterschap 2,80 euro

Al dan niet vloeibaar vet en olie kan op verschillende punten worden ingeleverd, zoals bij de milieustraat of in speciale containers bij supermarkten en sportverenigingen. Inleveradressen zijn te vinden op www.vetgoedbezig.nl of www.frituurvetrecyclehet.nl . Dit vet wordt dan hergebruikt voor het maken van onder meer biodiesel.

Desnoods gooi je het vet of de olie weg met het restafval, maar laat het in elk geval niet in het riool lopen, zegt het waterschap. In het riool veroorzaakt het vet verstoppingen in huis of bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties.