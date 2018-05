Lisette te Velde is twee dagen chirurg en drie dagen directeur van het Adrz; hoe doet ze dat?

,,Mijn wandelschoenen staan daar. In de hoek’’, wijst Lisette te Velde, een van de twee vrouwelijke directeuren van het Adrz medisch centrum. ,,Eens per week vergaderen we wandelend. Dan lopen we een uur, anderhalf uur in flink tempo door de buurt. Vitaliteit is belangrijk. Als je niet goed voor jezelf zorgt, hoe kun je dan goed voor je medewerkers zorgen?’’