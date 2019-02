Liseth Steendijk is allround zeilmaakster

Op de basisschool in Bruinisse, waar ze opgroeide, vond Liseth Steendijk de vakken tekenen, handenarbeid en gym al het leukst. ,,Ik ben altijd graag met mijn handen bezig. Dingen zelf maken. Gewoon doen. Toen ik met mijn man ons nieuwe huis in Nieuwerkerk betrok, hebben we zelf het huis aangepakt. De elektriciteit, alles. Was ik lekker met een beitel in de weer. Aanpakken, heerlijk”, vertelt de zeilmaakster op haar werk bij Allround Zeilmakerij aan de Industrieweg. In april 2010 begon ze daar te werken, nadat ze haar beroep als kapster zat was geworden.