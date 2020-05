Lisanne heeft geen corona, maar mensen denken van wel: ‘Ze vroegen me: waarom ben jij op straat?’

Lisanne (23) heeft meerdere chronische aandoeningen en ziekten. En daardoor ziet ze er vaak ‘belabberd’ uit, zoals ze het zelf omschrijft. ,,De ene keer heb ik tranende ogen, de andere keer een opgezwollen gezicht, ik heb het benauwd of ik loop moeilijk... of een combinatie ervan.” Dat was voorheen nooit een probleem. ,,Integendeel. Mensen vroegen me regelmatig of ze me ergens mee konden helpen.” Dat is nu, in coronatijd, wel anders, ervaart de Terneuzense. ,,Iedereen is bang geworden. Mensen nemen het zekere voor het onzekere, of gaan uit van het ergste. Dat zorgt voor een negatieve sfeer.”