LipsPlus in Goes verder onder een nieuwe eigenaar

Aanvoer mosselen keldert door sterfte in Ooster­schel­de en slechte groei in Waddenzee

17:59 YERSEKE - De mosselsector stevent af op een beroerd seizoen. In de Oosterschelde zijn veel mosselen verstikt door de schuimalg. In de Waddenzee blijft de groei van de mosselen achter. De mosselkwekers en -handelaren verwachten dat er beduidend minder mosselen aan wal komen dan de 50 miljoen kilo in 2018.