Lintjesregen voor 74 Zeeuwen

Eén Officier

Achtenzestig Zeeuwen mogen zich vanaf vandaag lid in de Orde van Oranje Nassau noemen, zes Zeeuwen kregen de onderscheiding Ridder en één Zeeuw, prof dr J. C. M. Smeekens uit Zoutelande werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werk aan de Universiteit van Utrecht. Hij kreeg zijn lintje overigens in Zeist, zijn vorige woonplaats.

Behalve Goes scoorde ook Schouwen-Duiveland hoog met het aantal lintjes. Twaalf inwoners werden onderscheiden. De regio Zeeuws-Vlaanderen viel op in positieve zin met tien onderscheidingen in de gemeente Sluis, acht in Hulst en zeven in Terneuzen, waar vertrekkend burgemeester Jan Lonink zijn laatste lintjesregen had. Op Walcheren werden dit jaar naar verhouding maar weinig koninklijke onderscheiding opgespeld met vier in Vlissingen, drie in Middelburg en eveneens drie in Veere. Op de Bevelanden kregen vijf inwoners van Kapelle, evenveel vijf mensen in Reimerswaal en drie inwoners van Borsele een onderscheiding. In de gemeente Tholen mocht burgemeester Marleen Sijbers haar eerste koninklijke onderscheiding opspelden bij Marjet Bakx-Melkert, die hem kreeg voor haar vele vrijwilligerswerk.