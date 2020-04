Lintjesregen; bij ruim honderd Zeeuwen rinkelt vandaag de telefoon

Museum in machinefa­briek is geen luchtbal­lon, gesprekken met Rijksmuse­um en Rem Koolhaas

23 april VLISSINGEN – Het idee voor een topmuseum in de voormalige machinefabriek in Vlissingen is niet zomaar een luchtballon van D66, maar een serieus plan dat de Zeeuwse culturele sector komend weekend aan Bernard Wientjes wil voorleggen. Hij adviseert het kabinet over compensatie aan Zeeland voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen.