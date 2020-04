Lintje voor recordaantal Zeeuwen

Vanwege het coronavirus zijn de lintjes dit jaar niet daadwerkelijk uitgereikt. De betrokkenen werden vrijdagochtend door hun burgemeester gebeld met de mededeling dat zij koninklijk zijn onderscheiden. De uitreiking vindt later dit jaar plaats.

De Zeeuwse burgemeesters hadden het druk met bellen: 124 gedecoreerden is een ongekend hoog aantal. Het vorige record stond sinds 2012 op 118. Vorig jaar ontvingen nog 90 Zeeuwen een koninklijk eerbetoon.

De meeste lintjes zijn dit jaar in de gemeente Goes toegekend, waar maar liefst 22 mensen zijn onderscheiden. Slechts één keer eerder werden in een Zeeuwse gemeente meer lintjes genoteerd: in 2009 werden op Schouwen-Duiveland 25 mensen onderscheiden.

Schouwen-Duiveland scoort dit jaar ook hoog, met 19 onderscheidingen. Terneuzen kwam tot 18 lintjes. Vergeleken met andere jaren valt ook de score in Vlissingen (10) en vooral Noord-Beveland (8) in positieve zin op. Op Noord-Beveland werden tussen 2010 en 2017 in totaal slechts 6 onderscheidingen uitgereikt tijdens de lintjesregen. In Middelburg (7) en Veere (2) werden dit jaar naar verhouding juist weinig mensen geëerd.

Van de 124 gedecoreerde Zeeuwen zijn er 106 Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden en 16 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Twee mensen mogen zich vanaf nu zelfs Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen: T. Stuy uit Brouwershaven en Marcel Verhoeff (chef-dirigent van het Don KosakenChor Russland) uit Wolphaartsdijk.

Er zijn 37 vrouwen en 87 mannen onderscheiden. Dat betekent dat het aandeel vrouwen 30 procent is. Dat is iets lager dan gebruikelijk. Dit jaar werden zes echtparen gezamenlijk geëerd.

Hofleverancier

De lintjes vielen in 53 Zeeuwse plaatsen. Hofleverancier is Goes, met 13 onderscheidingen, gevolgd door Vlissingen met 9. Opvallend is dat 7 van de 8 lintjes op Noord-Beveland in Colijnsplaat belandden.