Linksrijders zat? Politie gaat grootste ergernis extra in de gaten houden

Initiatiefnemer Nico de Jong van Team Verkeer Den Haag merkte samen met zijn Rotterdamse collega's dat onnodig linksrijden een van de grootste ergernissen is onder weggebruikers. In een poll die hij op Twitter hield, stemde 82 procent van de deelnemers voor meer aandacht voor deze verkeersovertreding. ,,Ik las veel reacties van gefrustreerde mensen. Zij zien het vaker voorkomen en vroegen waarom we onze actie niet gelijk landelijk trokken.'' Hij legde contact met collega's verspreid over het hele land.



Zelf ging hij dinsdagochtend met collega's onder meer de A4 bij Delft op met een extra focus op linksrijden. Hij merkte op dat veel van de linksrijders gestrest waren. ,,We hebben in totaal vier mensen staande gehouden. De ene was bang dat ze te laat zou komen voor de bruiloft van haar zus, de ander was tijdens zijn reis al een paar keer boos geworden over het bumperkleven van zijn medeweggebruikers. Die frustraties zagen we terug in hun rijstijl.''