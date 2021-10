Lilly van Amstel herhaalt haar hartenkreet: ‘Zwaai naar ons, dan raken we even onze narigheid kwijt’

open podium / video Belinda Hemelaar maakt er op ieder podium een feestje van: ‘Entertai­nen is het leukste van allemaal’

4 oktober In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering: Belinda Hemelaar.