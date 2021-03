Lilian Marijnissen (SP): ‘Wat als dat gekonkel rond de Marinierskazerne in Amsterdam was gebeurd?’

Marijnissen wil ook in Zeeland de huisarts om de hoek, een ziekenhuis op maximaal twintig minuten rijden en politie en brandweer in de buurt. Leraren moeten lesgeven in kleinere klassen. Dat betekent dat Zeeland er nog meer nodig heeft en er is al een tekort. Leggen we het niet af tegen andere provincies waar ze ook leraren zoeken? ,,Juist daarom denk ik dat het belangrijk is om in leefbaarheid te investeren. Als er voldoende betaalbare huizen zijn, als de ziekenhuiszorg in de buurt is, wordt het aantrekkelijker om ervoor te kiezen ergens te gaan wonen of ergens te blijven wonen, want dat is het natuurlijk vaak ook."