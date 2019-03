Lilian Gonçalves verzorgt Van Randwijklezing in Vlissingen

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Boekenweek

7:00 Ik verbaas me vaak over de taken die mensen kunnen combineren. Als burgemeester van een gemeente als Ede heb je waarschijnlijk je handen vol. Dat belette René Verhulst niet zondag in een volle Geerteskerk in Hulst de schrijver van het boekenweekgeschenk, Jan Siebelink, te interviewen. De succesauteur woont in Ede, vanuit zijn werkkamer ziet Verhulst hem af en toe fietsen. Hij kon geen nee zeggen tegen de kans met zijn beroemde plaatsgenoot te converseren in de gemeente waar hij tot anderhalf jaar geleden burgemeester was.