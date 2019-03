Lijsttrekkersdebat: welke kant moet het op met Zeeland, politieke partijen?

verkiezingen 2019Hoe denken de politieke partijen over bereikbaarheid, toerisme en de Zeeuwse arbeidsmarkt. Daarover ging het verkiezingsdebat vanavond, in theater De Mythe in Goes.

Wie twijfelt er nog op welke partij hij zal stemmen? Een flink deel van de mensen stak voorzichtig de hand op als antwoord op de vraag van Marga Vermue, burgemeester van Sluis. De lijsttrekkers van twaalf politieke partijen hadden vanavond nog wat stemmen te winnen in theater De Mythe in Goes.

Vermue introduceerde het verkiezingsdebat namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, de initiatiefnemer van het verkiezingsdebat, dat samen met de provincie, ZB Planbureau, de PZC, gemeente Goes en Zeelandtheaters gehouden werd.

De lijsttrekkers van twaalf politieke partijen – DENK en Forum voor Democratie hadden zich afgemeld - probeerden het publiek in een volle zaal duidelijkheid te geven over hun standpunten in de aanloop naar de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart. PZC-journalist Ernst Jan Rozendaal en Paulette de Kraker van ZB Planbureau legden de politici drie stellingen voor over bereikbaarheid, toerisme en landschap en arbeidsmarkt.

ARBEIDSMARKT

Stelling: Zonder migranten krijgen we de vacatures in Zeeland nooit vervuld

Op die stelling reageerden Ton Veraart (D66), Peter van Dijk (PVV), Anita Pijpelink (PvdA) en Jan Henk Verburg (CU).

Quote Polen moeten evenveel verdienen als Nederlan­ders. Mensen moeten gelijk beloond worden. Anita Pijpelink, PvdA ,,Zeer eens”, zei Ton Veraart (D66). ,,Denk niet alleen aan arbeidsmigranten, maar ook aan mensen die hier naartoe willen verhuizen. Bied die een aantrekkelijke omgeving. Niet alleen betaalbare woningen, maar ook reuring.” Hij gaf aan dat arbeidsmigranten misschien wel helemaal niet staan te popelen om in Zeeland aan de slag te gaan: ,,Heel veel migranten kiezen voor een stedelijke omgeving en gaan eerder naar de randstad. Wij moeten bij al die groepen, ook de hoogopgeleide kenniswerkers, goed in beeld zijn. We hebben ze keihard nodig in onze economie.”



Peter van Dijk (PVV) wilde eerst wel eens een duidelijke definitie van het begrip ‘migranten’. Zijn dat Nederlanders uit andere provincies, Oost-Europeanen, statushouders? ,,Onder de migranten zijn er veel uit veilige landen. Vraag die terug te gaan. Geen voorrang voor statushouders in elk geval. Help onze eigen werklozen eerst aan een baan, de ouderen voorop.”

Anita Pijpelink (,,Eens!”) benadrukte dat veel migranten juist iets terug willen doen voor de samenleving die hen opvangt. Vergeet niet, zei de lijsttrekker van de PvdA, dat het migranten zijn die Zeeland groot hebben gemaakt. ,,En Dow haalt de meeste van zijn hoogopgeleide werknemers uit het buitenland. Ook dat zijn migranten.” Pijpelink waarschuwde voor arbeidsmigranten ‘als verdienmodel’. ,,Polen moeten evenveel verdienen als Nederlanders. Mensen moeten gelijk beloond worden.”

Jan Henk Verburg (CU) was het op zich eens met de stelling, maar waarschuwde voor het gevaar van verdringing. ,,Er moet misschien een bepaalde volgorde zijn. Geef eerst mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek. Misschien moet je arbeidsmigranten uit Oost-Europa pas uitnodigen als dat noodzakelijk is, als ze over bepaalde diploma’s beschikken. En als statushouders hier klaar zitten om aan de slag te gaan, laat ze dan niet eerst heel lang niks doen.”

TOERISME

Stelling: Zeeland moet inzetten op minder toeristen



Die stelling was allereerst voor Trees Janssen (Partij voor de Dieren), Harry van der Maas (SGP), Mark Faasse (Partij voor Zeeland) en Jo-Annes de Bat (CDA).

Quote Toeristen zijn de ambassa­deurs van Zeeland. Die komen misschien zelf wel als arbeids­kracht terug naar Zeeland. Jo-Annes de Bat, CDA ,,Nee”, zei Jo-Annes de Bat (CDA). ,,Toerisme is een van de pijlers onder onze economie. Die twaalf miljoen overnachtingen mogen blijven komen. We moeten er wel verstandig mee omgaan en de kust ontzien. In Veere zie je dat we op een kantelpunt zitten, als het gaat om aantallen toeristen. Dus geen uitbreiding, wel vernieuwing toestaan, maar vooral kwalitatief.” In de discussie over toeristen wordt wel altijd over natuur en rust gesproken, maar: ,,Vergeet ook de stedelijkheid niet. Toeristen komen meer en meer voor de binnensteden. Trek de toerist van de kust naar het achterland. En vergeet niet, toeristen zijn de ambassadeurs van Zeeland. Die komen misschien zelf wel als arbeidskracht terug naar Zeeland.



Trees Janssen (Partij voor de Dieren) reageerde met een vraag: hoe zou je de toeristen dan moeten tegenhouden? Met een hek om Zeeland? ,,Nee, ik zou ze niet willen tegenhouden, maar wel grenzen stellen aan de kustbebouwing. Ga voor kwaliteit en duurzaam, niet voor groter. En hou het betaalbaar. Denk aan duurzame tiny houses die passen bij de natuur.”

Harry van der Maas (SGP) heette de toerist van harte welkom, vooral als middel om geld aan te verdienen. Bovendien, stipte hij aan, zou Zeeland niet zo’n hoog voorzieningenniveau hebben zonder de toerist. ,,Klein en fijn is ons devies. Stilstand is achteruitgang, geef de kleine ondernemer met een goed plan de ruimte. Dan ben je goed bezig voor de toerist maar ook voor de eigen mensen.”

Mark Faasse (Partij voor Zeeland) was ‘in principe niet voor minder toeristen’. ,,Veel gezinnen verdienen er een goede boterham aan.” Wat wel wat minder zou kunnen: die stroom Belgische toeristen die met een koelbox in de auto de wegen naar de kust verstoppen op een mooie zomerse dag, en weinig geld achterlaten maar wel rommel en daarbij overlast veroorzaken. Faasse zou graag zien dat Zeeland inzette op toeristen met een hoger bestedingspatroon.

BEREIKBAARHEID

Stelling: We moeten er genoegen mee nemen dat niet elke plek in Zeeland voor iedereen bereikbaar is

Lege bussen? Daar heeft lijsttrekker Willem Willemse van 50Plus wel een oplossing voor. ,,Laat de 65-plussers gratis reizen. Dan zijn de bussen niet meer leeg.” Hij vindt dat het openbaar vervoer in Zeeland veel beter moet. ,,In de Randstad kan het openbaar vervoer rendabel zijn, maar niet in provincies als Zeeland en Drenthe. De overheid zal bij moeten springen.”

Quote We hebben als provincie een ver­voersplicht. Scholieren kunnen niet op school komen en haltes verdwijnen in de dorpen. Ger van Unen, SP Ger van Unen van de SP is het met hem eens. ,,We hebben als provincie een vervoersplicht. Scholieren kunnen niet op school komen en haltes verdwijnen in de dorpen. De auto is geen alternatief, omdat mensen voor de tunnel moeten betalen, en omdat de provincie de opcenten verhoogd heeft.”



Kees Bierens noemde de wensen van zijn opponenten niet realistisch. ,,Het openbaar vervoer moet betaalbaar blijven.” De VVD steekt het geld liever in goede wegen. ,,Het openbaar vervoer maakt ook gebruik van die wegen”, voegde hij eraan toe.



Gerwi Temmink van GroenLinks opperde dat de provincie samen met inwoners moet zoeken naar slimme oplossingen. ,,Laat de mensen met ideeën komen.” Trees Janssens van de Partij voor de Dieren vindt ook dat er meer aandacht moet komen voor kleinschalige duurzame vervoersprojecten van Zeeuwen.

Harry van der Maas (SGP) die het openbaar vervoer de afgelopen vier jaar als gedeputeerde in zijn takenpakket had, liet weten dat er al meerdere proefprojecten lopen in Zeeland, onder meer in Zonnemaire en Tholen. ,,Over vijf jaar hebben we het niet meer over openbaar vervoer, maar over vervoer. Het moet er zijn als de mensen het willen.”

Anita Pijpelink (PvdA) vindt vijf jaar te lang duren. ,,Zo lang kunnen we niet wachten. Er zijn grote problemen in het openbaar vervoer. Mensen zijn eenzaam: ze kunnen van alles laten bezorgen, maar niet hun beste vriend.”