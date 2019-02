Lijsttrekker DENK: ‘Zeeuwse politiek kan wel frisse blik gebruiken’

Uysal - geboren in Terneuzen, opgegroeid in Middelburg - noemt zichzelf een betrokken Zeeuw. Hij is eigenaar van Pizzeria Mediterranée in Vrouwenpolder, de zaak die hij van zijn vader heeft overgenomen. Bij DENK is hij al langere tijd actief achter de schermen. In 2017 stond hij op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en sinds juni vorig jaar is hij lid van het partijbestuur.