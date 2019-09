Lijndienst tussen Vlissingen en Suriname

Vrienden van overleden Bressiaan­se kroegbaas voeren zijn laatste wens uit: laat Kaaipop doorgaan

20:08 BRESKENS - In zijn afscheidsbrief na zijn zelfverkozen dood in juli vroeg de Bressiaanse kroegbaas en muziekliefhebber Martin Cornelius een van zijn beste maten een grote gunst; of hij Kaaipop wilde voortzetten. De dood bracht vrienden samen en aanstaande zondag is het zover, een eerbetoon aan goeie muziek en aan Martin zelf.