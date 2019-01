Lig je opeens op de stoep, met een hersenschudding

Bij krantenbezorgers Karin en Erik Tilleman uit Oostburg gaat de wekker zes dagen in de week af om 00.40 uur. ,,We rijden dan naar het verdeelpunt in Kapelle. Daar halen we de kranten - onder meer de PZC - op voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Een uur rijden is dat", vertelt Karin. ,,Tussen half vier en vier uur komen we terug in Oostburg waar we de kranten uittellen voor de bezorgers. Rond een uur of vijf beginnen we aan onze eigen ronde. Mijn man doet Cadzand, ik Oostburg, IJzendijke en een stukje langs de grens.”